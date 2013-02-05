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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 20:31 BJT

巴西经济: 财政部长称今年通胀将放缓,汇率政策追求的是降低波动性

路透圣保罗2月5日 - 巴西财政部长曼特加表示,

* 汇率政策追求的是降低波动性

* 今年通胀水准将低于2012年.(完)
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