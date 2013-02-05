版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 20:36 BJT

美股盘前: BP股价上涨2.2%,稍早公布第四季财报

路透纽约2月5日 - 英国BP在美国挂牌上市股票 周二盘前上涨2.2%至44.55美元,该公司稍早公布第四季财报.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐