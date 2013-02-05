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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 20:48 BJT

美股盘前: ARM Holdings股价劲扬4.2%,稍早公布财报

路透2月5日 - ARM Holdings PLC 美国挂牌股票周二盘前劲扬4.2%至43.69美元,该公司稍早公布第四季财报.(完)
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