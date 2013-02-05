版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 20:49 BJT

表格: 2月2日止当周美国连锁店销售较前周上扬2.4%--ICSC/高盛

路透2月5日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,2月2日止当周美国连锁店销售较前周上扬2.4%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

2月 2日 530.0 2.6 2.4

1月26日 517.8 2.0 -1.0

1月19日 523.2 3.2 -1.5

1月12日 531.0 3.3 -0.6

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐