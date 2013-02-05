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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 21:36 BJT

瑞士经济: 央行理事祖布鲁克称一旦经济成长复苏,利率将必须再次回升

路透苏黎世2月5日 - 瑞士央行理事祖布鲁克表示:

* 一旦经济成长复苏,利率将必须再次回升

* 利率上升所花费的时间可能"比一些人期望"的还要长,"目前尚未脱离困境"

* 负利率"肯定不在瑞士的考量之中"

* 尽管金融体系充斥大量流动性,但没有立即的通胀压力

* 瑞士央行致力于让通胀持稳于低档.(完)
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