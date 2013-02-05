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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 22:04 BJT

美国经济: 尽管第四季GDP数据欠佳,但仍对美国经济抱持乐观看法--FED理事杜克

路透2月5日 - 美国联邦储备理事会理事杜克称:

* 尽管第四季国内生产总值(GDP)数据欠佳,但仍对美国经济抱持乐观看法,并认为房地产业动能蓄积

* 见到信贷可取得性有所改善,商业部分的竞争"相当激烈".(完)
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