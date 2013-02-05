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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 23:27 BJT

美国热股: 百度第四季获利增幅为2009年以来最低,股价早盘重跌约10%

路透2月5日 - 中国最大搜索引擎百度 公布第四季获利增长36%,创下2009年以来最低增幅,因行业竞争加剧且更多用户转向移动搜索..

百度周二早盘大幅下挫10.51%,报95.92美元.(完)
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