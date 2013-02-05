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市场报道 | 2013年 2月 6日 星期三 05:10 BJT

美国股市:道琼工业指数收高0.71%,Nasdaq指数大涨1.29%

路透纽约2月5日 - 美国股市周二上扬,因企业业绩强于预期,且投资人在昨日市场录得11月来最大跌幅后低吸.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高99.22点,或0.71%,至13,979.30点;标准普尔500指数 收高15.58点,或1.04%,至1,511.29点.Nasdaq指数 收高40.41点,或1.29%,至3,171.58点.(完)
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