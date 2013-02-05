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货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 05:19 BJT

美股盘后: 迪士尼公布业绩后股价上涨1.7%

路透纽约2月5日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中大涨1.7%,此前该公司公布了业绩.(完)
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