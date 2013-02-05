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市场报道 | 2013年 2月 6日 星期三 06:52 BJT

加拿大股市: 黑莓带动大盘上涨,经济数据提振能源股

路透多伦多2月5日 - 加拿大股市主要股指周二收高,因黑莓新款手机旺销的报告提振了智能手机生产企业黑莓,油价上涨带动能源类股上扬,之前数据显示欧美经济出现成长迹象.

黑莓股价周二再涨6.3%,此前分析师报告显示,该公司的新款Z10黑莓手机在加拿大和英国销售旺盛.该股周一已跳涨15%.

数据显示,美国1月服务业再度扩张,扩大三年来的成长之势,而且欧洲企业乐观程度触及八个月高点,暗示欧元区经济开始复苏,受此影响,大盘从前一交易日触及的两周半低点反弹.

1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高28.03点,或0.22%,报12,745.65点.10大类股中九类上涨.

能源类股上扬0.6%,受益于油价上涨.

黑莓股价涨至15.94加元,并带动资讯科技(IT)类股劲扬2.3%.(完)
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