加拿大股市: 黑莓带动大盘上涨,经济数据提振能源股

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透多伦多2月5日 - 加拿大股市主要股指周二收高,因黑莓新款手机旺销的报告提振了智能手机生产企业黑莓,油价上涨带动能源类股上扬,之前数据显示欧美经济出现成长迹象.
黑莓股价周二再涨6.3%,此前分析师报告显示,该公司的新款Z10黑莓手机在加拿大和英国销售旺盛.该股周一已跳涨15%.
数据显示,美国1月服务业再度扩张,扩大三年来的成长之势,而且欧洲企业乐观程度触及八个月高点,暗示欧元区经济开始复苏,受此影响,大盘从前一交易日触及的两周半低点反弹.
1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高28.03点,或0.22%,报12,745.65点.10大类股中九类上涨.
能源类股上扬0.6%,受益于油价上涨.
黑莓股价涨至15.94加元,并带动资讯科技(IT)类股劲扬2.3%.(完)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。