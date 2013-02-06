金砖国家: 2月5日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月5日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.01%,报1,072.73点.

中国股市:沪综指周二收市略升,为连续第七日上涨.分析师指出,尽管近期领涨的金融板块低开并持续调整,但房地产及基建板块适时崛起,扛起领涨大旗,大盘在高位强势震荡,市场人气依然较强劲,最终收在近九个月新高点.沪综指收报2,433.130点,涨4.976点或0.20%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额为1,267亿元人民币,较上日创下的近11个月高点1,520亿元减少.

香港股市:收低,跌幅为三个月来最大.中石化因配售31亿美元新股,股价大跌6.4%,对大盘构成拖累.恒生指数收跌2.3%,单日跌幅为11月8日以来最大,未受内地股市反弹的影响.国企指数收低2.8%.

中国汇市:人民币兑美元即期小幅收升.交易员称,近尾盘时出现两波大行购汇,抵消大部分日内客盘结汇形成的升势,而近日中间价走势和日内大行购汇点位愈加难以捉摸,交投活动更趋谨慎.境内美元人民币一年期掉期升水报960点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3254元. ========================================================================================

印度股市:过去六个交易日来下跌第五个交易日,市场再度担忧欧元区问题对全球市场的冲击,投资者纷纷了结获利.指标BSE指数 跌0.46%或91.37点,收报19,659.82点,为1月1日以来最低收位,过去六个交易日来累计下滑1.94%.NSE指数 跌0.51%或30.35点,收报5,956.90点.

印度汇市:印度卢比兑美元走强至三个半月最高收位,在政府出售国有发电企业NPTC的股权前,外资的流入带来助益,不过国内股市疲弱和石油进口商对美元的需求限制了卢比的涨势.卢比兑美元 收报53.135/145,为10月17日以来最高收位,上日收盘价为53.285/295. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收高至1,618.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.39%至856.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 上涨0.46%至29.9500,卢布兑欧元 跌0.1%,报40.6825. ========================================================================================

巴西股市:微幅收低,国有石油巨擘Petrobras继公布疲弱的财报后宣布削减普通股的派息.圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.22%至54,444.97,Petrobras重挫8.29%,为去年6月来单日最大跌幅,至2005年12月以来最低收位.

巴西汇市:巴西雷亚尔 上涨,此前美国公布的强劲企业财报激励投资者买进股票和新兴市场货币等风险较高的资产.雷亚尔兑美元收高0.5%,报1.9845. ========================================================================================

南非股市:收高,零售类股在获得券商的乐观评论后,引领大盘涨势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.15%至36,279.10点.综合指数 涨0.23%,报40,663.34点.