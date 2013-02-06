离岸人民币: 俄天然气工业银行发5亿三年点心债,利率4%--IFR

路透2月6日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank） （Baa3／BBB-穆迪／标普评级）首次发行点心债，3年期，规模5亿元人民币（7,900万美元），定价在4%，与初步参考利率4%区域相符。

申购额9亿人民币，吸引60张订单。

香港投资人占比达25%，新加坡占比24%，台湾占比11%，欧洲地区投资人占40%。

从投资者类型来看，因为私人银行可获25美分回扣，故此私人银行占62%，基金及资产经理人占24%，银行占14%。

上周Ba3／B+／B+评级的俄罗斯标准银行发行5亿元人民币2年期点心债，定价于8%，吸引8亿人民币订单。该来自民营银行的债券，尽管评级不高仍获支持，证明了点心债投资者对俄国银行的广泛兴趣。

比较接近的参考是俄罗斯农业银行（Baa1／BBB穆迪／惠誉评级）两周前完成的一笔10亿元人民币3年期3.6%离岸人民币债券，当时认购额超过18亿人民币。二级市场现价约3.694%／3.516%。

另一笔可供参考的是获Baa1／BBB／BBB评级的俄罗斯外贸银行4.5%2015年到期的点心债。该债稍早报价为3.901%／3.75%。

法国巴黎银行 和GPB Financial Services为联席主承销和簿记管理人。

俄罗斯天然气工业银行成立于1990年，是俄罗斯第三大银行，也是第四家踏足点心债市场的俄国银行。(完)

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