离岸人民币: 俄天然气工业银行发5亿三年点心债,利率4%--IFR

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透2月6日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank） （Baa3／BBB-穆迪／标普评级）首次发行点心债，3年期，规模5亿元人民币（7,900万美元），定价在4%，与初步参考利率4%区域相符。
申购额9亿人民币，吸引60张订单。
香港投资人占比达25%，新加坡占比24%，台湾占比11%，欧洲地区投资人占40%。
从投资者类型来看，因为私人银行可获25美分回扣，故此私人银行占62%，基金及资产经理人占24%，银行占14%。
上周Ba3／B+／B+评级的俄罗斯标准银行发行5亿元人民币2年期点心债，定价于8%，吸引8亿人民币订单。该来自民营银行的债券，尽管评级不高仍获支持，证明了点心债投资者对俄国银行的广泛兴趣。
比较接近的参考是俄罗斯农业银行（Baa1／BBB穆迪／惠誉评级）两周前完成的一笔10亿元人民币3年期3.6%离岸人民币债券，当时认购额超过18亿人民币。二级市场现价约3.694%／3.516%。
另一笔可供参考的是获Baa1／BBB／BBB评级的俄罗斯外贸银行4.5%2015年到期的点心债。该债稍早报价为3.901%／3.75%。
法国巴黎银行 和GPB Financial Services为联席主承销和簿记管理人。
俄罗斯天然气工业银行成立于1990年，是俄罗斯第三大银行，也是第四家踏足点心债市场的俄国银行。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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