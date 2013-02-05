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市场报道 | 2013年 2月 6日 星期三 07:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月6日-2月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 2月4日当周
    
 2月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                           2月1日当周         --       822.1
 1200        再融资指数                                                 --      4415.2
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     1月         --        43.1
 1500                  经季节调整PMI                                  53.6        52.8
 
 
 2月7日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 0500     美国ICSC连锁店销售                                1月         --       +4.1%
 1330     加拿大建筑许可(较前月)                           12月      +5.0%      -17.9%
 1330     加拿大新屋价格(较前月)                           12月      +0.1%       +0.1%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)               2月2日当周       36.0        36.8
                                                                            
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --        35.2
             续请失业金人数(万人)                   1月26日当周      319.5       319.7
 1330     美国非农业生产率                           第四季初值      -1.3%       +2.9%
              单位劳工成本                                           +3.0%       -1.9%
 2000     美国消费者信贷(亿美元)                           12月    增加134   增加160.5
   
    
 2月8日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1315     加拿大房屋开工年率(万户)                          1月       19.5        19.8
 1330     加拿大就业岗位(万个)                              1月    增加0.5    增加3.98
                                                                            
 1330     加拿大失业率                                                7.2%        7.1%
 1330     加拿大全职就业人数(万人)                                      --    增加4.12
 1330     加拿大兼职就业人数(万人)                                      --    减少0.14
                                                                            
 1330     加拿大就业参与率                                              --      66.80%
 1330     加拿大贸易收支(亿加元)                           12月   逆差13.6    逆差19.6
 1330           出口(亿加元)                                            --       375.1
                进口(亿加元)                                            --       394.7
 1330     美国国际贸易收支(亿美元)                         12月    逆差460     逆差487
 1500     美国趸售(批发)库存                               12月      +0.4%       +0.6%
 1500        趸售销售                                                +0.6%       +2.3%
 1530     美国ECRI一周领先指标                       2月1日当周         --       129.7
 
    * 2月11日当周
   
 2月11日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 
 2月12日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国NFIB小型企业信心指数                          1月         --       88.00
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            2月9日当周         --       +2.4%
                                                                            
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          2月2日当周         --       +1.5%
                                                                            
 1900     美国联邦预算(亿美元)                              1月         --     赤字2.6
 
 2月13日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                           2月8日当周         --          --
 1200        再融资指数                                                 --          --
 1330     美国进口价格                                      1月      +0.5%       -0.1%
 1330        出口价格                                                +0.1%       -0.1%
 1330     美国零售销售(较前月)                              1月      +0.3%       +0.5%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.3%       +0.3%
 1500     美国企业库存(较前月)                             12月      +0.3%       +0.3%
 (完)
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