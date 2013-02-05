美国与加拿大经济指标预测--2月6日-2月13日****

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月4日当周 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月1日当周 -- 822.1 1200 再融资指数 -- 4415.2 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 43.1 1500 经季节调整PMI 53.6 52.8 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 美国ICSC连锁店销售 1月 -- +4.1% 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.0% -17.9% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月2日当周 36.0 36.8 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.2 续请失业金人数(万人) 1月26日当周 319.5 319.7 1330 美国非农业生产率 第四季初值 -1.3% +2.9% 单位劳工成本 +3.0% -1.9% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加134 增加160.5 2月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 19.5 19.8 1330 加拿大就业岗位(万个) 1月 增加0.5 增加3.98 1330 加拿大失业率 7.2% 7.1% 1330 加拿大全职就业人数(万人) -- 增加4.12 1330 加拿大兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 1330 加拿大就业参与率 -- 66.80% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差13.6 逆差19.6 1330 出口(亿加元) -- 375.1 进口(亿加元) -- 394.7 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差460 逆差487 1500 美国趸售(批发)库存 12月 +0.4% +0.6% 1500 趸售销售 +0.6% +2.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月1日当周 -- 129.7 * 2月11日当周 2月11日(一) 暂无重要经济数据公布 2月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国NFIB小型企业信心指数 1月 -- 88.00 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月9日当周 -- +2.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月2日当周 -- +1.5% 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 赤字2.6 2月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月8日当周 -- -- 1200 再融资指数 -- -- 1330 美国进口价格 1月 +0.5% -0.1% 1330 出口价格 +0.1% -0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.3% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (完)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。