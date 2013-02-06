中国个股: 东电B拟增发收购大股东资产,同时换股实现B转A--报载

路透上海2月6日 - 有望成为中国首例B股转A股案例的东电B 虽然尚未公告其方案,不过上海证券报周三报导透露了其方案的部分细节:东电B首先以发行股份购买资产等方式,实现大股东浙能电力整体上市;其次,以换股吸收合并的路径,完成市场翘首期盼的首单"B转A".

报导称,停牌两个多月的东电B重大资产重组方案已上报监管层.本次重组可关注的细节至少包括三个方面:增发A股价格的确定、B股换股价与现金选择权价格的确定、以及未获合格境外机构投资者(QFII)资格的境外投资者转持A股如何解决.

东电B停牌前的收盘价为0.574美元/股,按目前汇率计算,折合人民币为3.57元/股,而目前公司的净资产达4.9元/股.报导称,如此倒挂系由B股市场缺乏流动性所致,增发A股的增发价及回归A股的换股价或将考虑上述影响.

报导还指出,东电B还可参照中集 B转H的经验,将原B股的境外个人股东持股统一"代管"至境内券商机构代理平台,由该券商代持该部分股权,未来单向卖出股票.

浙能电力是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,是后者电力主业资产整体运营平台.截至2012年末,浙能电力总资产规模超过800亿元人民币,2012年公司总收入超过450亿元,净利润超过30亿.而东电B稍早发布的业绩快报显示,上市公司实现净利润7.97亿.