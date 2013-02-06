中国财政: 营改增试点地域和行业范围将扩大,邮电通信业等或入围--报载

路透上海2月6日 - 中国证券报周三报导,今年营业税改增值税试点将进入新阶段.除已实施试点行业的地域范围向全国推广外,涉及行业也将有望新增邮电通信、建筑安装等.

报导称,在现有的逾10个省市已开展营改增试点基础上,已有河北、河南、山东、江西、湖南和新疆等约10省区申请开展试点.

自2012年1月1日上海率先启动试点以来,试点地区已扩大到北京、天津、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、湖北、广东、深圳等12个省、直辖市、计划单列市.

报导引述分析人士认为,为使试点行业总体税负不增加,试点应比照交通运输业和部分现代服务业,增设11%和6%两档税率.建筑安装行业在试点营改增后将有望减少更多税负.

若按11%税率计算,试点营改增后,建筑安装行业税负能实现减少的子行业从高到低排序是"房屋工"、"钢结构"、"路桥工程"、"铁路工程"和"国际工程";税负相对不变的是"装修工程","园林工程"和"工业工程"将因营改增试点出现税负微增情况.

而对邮电通信业,营改增试点不同税率对相关企业盈利产生的效应完全不同.6%的税率将使企业实际税负降低,但若适用11%税率,企业实际税负增加;此外,对在铁路运输业试点营改增将对企业产生增税效果.