《香港报摘》--经济日报2月6日

* 要闻版头条:

--中石化 宣布H股配股,消息称,中石化向10个新旧外资股东配股,当中六个为私募基金,由于配股时间及折让幅度均出乎市场意料,引致股价曾跌逾7%,创五年来最大跌幅,更成为港股昨日的沽空王. * 其他:

--近日市场疯传香港政府将推出五招遏制楼价升势措施,包括针对第二套房征收5%特别印花税.运输及房屋局局长张炳良回应时强调,政府会做出相应措施;另有政府消息承认,不排除再度出招.

--金管局今年内第二度公开增发外汇基金票据吸资.金管局于去年第四季多番承接港元买盘,变相向银行体系注资1,070亿港元,上月已增发210亿港元票据,昨日再加码210亿港元.

--尼尔森(Nielsen)调查显示,港人消费信心于去年第四季连续两季下跌,并减少非必要开支和家庭开销.(完)