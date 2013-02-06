《香港报摘》--经济日报2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 要闻版头条:
--中石化 宣布H股配股,消息称,中石化向10个新旧外资股东配股,当中六个为私募基金,由于配股时间及折让幅度均出乎市场意料,引致股价曾跌逾7%,创五年来最大跌幅,更成为港股昨日的沽空王. * 其他:
--近日市场疯传香港政府将推出五招遏制楼价升势措施,包括针对第二套房征收5%特别印花税.运输及房屋局局长张炳良回应时强调,政府会做出相应措施;另有政府消息承认,不排除再度出招.
--金管局今年内第二度公开增发外汇基金票据吸资.金管局于去年第四季多番承接港元买盘,变相向银行体系注资1,070亿港元,上月已增发210亿港元票据,昨日再加码210亿港元.
--尼尔森(Nielsen)调查显示,港人消费信心于去年第四季连续两季下跌,并减少非必要开支和家庭开销.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。