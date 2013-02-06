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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:24 BJT

《汇市简讯》日圆/韩元料将跌破2010年低点,为韩国带来烦恼

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* 日圆/韩元料将跌破2010年低点11.69,此前日圆全线下跌

* 若日圆持续走低,或将迈向10.90,此为日圆在2007-2009年金融危机期间涨势的61.8%回档位

* 若真如此,很可能会招致韩国的不满和抗议

* 不过韩国方面的举措或仅限于缓和美元/韩元的跌势(完)

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