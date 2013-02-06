《汇市简讯》日圆/韩元料将跌破2010年低点,为韩国带来烦恼

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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* 日圆/韩元料将跌破2010年低点11.69,此前日圆全线下跌
* 若日圆持续走低,或将迈向10.90,此为日圆在2007-2009年金融危机期间涨势的61.8%回档位
* 若真如此,很可能会招致韩国的不满和抗议
* 不过韩国方面的举措或仅限于缓和美元/韩元的跌势(完)
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。