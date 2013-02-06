新债招标: 中国七年续发国债收益率3.4304%,略低于预期--业内人士

业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4580%,投标倍数1.9倍.此前市场收益率预测区间为3.40%-3.52%.

该期债为财政部今年三期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月7日至2月18日进行分销,2月20日起与原发行部分合并上市交易.