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货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 10:42 BJT

新债招标: 中国七年续发国债收益率3.4304%,略低于预期--业内人士

路透上海2月6日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4304%,略低于市场预测均值3.46%.

业内人士并透露,该期债边际中标收益率为3.4580%,投标倍数1.9倍.此前市场收益率预测区间为3.40%-3.52%.

该期债为财政部今年三期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月7日至2月18日进行分销,2月20日起与原发行部分合并上市交易.

财政今年第三期记账式附息国债 从2013年1月24日开始计息,票面利率3.42%.(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)

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