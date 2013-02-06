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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:26 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月6日

* 头版头条:

--台湾本地人民币业务今日鸣枪起跑,46家银行同步启动人民币存款、放款、汇款与理财业务,银行爆发激烈的抢夺人民币大战,开出高于大陆市场行情的专案优惠利率,最高定存利率达到6.66%.

* 其他:

--台湾本地的外汇指定银行(DBU)今日开办人民币业务,上海商银将获台商企业中磊电子以新台币结汇购买人民币,金额为人民币100万元,今天将办理跨境贸易汇款,可望抢得头香,成为两岸三地DBU跨境贸易汇款的示范.

--中信金 公布1月份自结获利,税后纯益30.57亿台币、较去年同期大增86%,且创公司成立以来单月新高纪录,每股税后纯益(EPS)为0.25台币,主要因财富管理业务的基金销售佳,及去年12月外币保单停售的部分收入递延至1月入帐.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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