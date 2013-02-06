《台湾报摘》--经济日报2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 头版头条:
--台湾本地人民币业务今日鸣枪起跑,46家银行同步启动人民币存款、放款、汇款与理财业务,银行爆发激烈的抢夺人民币大战,开出高于大陆市场行情的专案优惠利率,最高定存利率达到6.66%.
* 其他:
--台湾本地的外汇指定银行(DBU)今日开办人民币业务,上海商银将获台商企业中磊电子以新台币结汇购买人民币,金额为人民币100万元,今天将办理跨境贸易汇款,可望抢得头香,成为两岸三地DBU跨境贸易汇款的示范.
--中信金 公布1月份自结获利,税后纯益30.57亿台币、较去年同期大增86%,且创公司成立以来单月新高纪录,每股税后纯益(EPS)为0.25台币,主要因财富管理业务的基金销售佳,及去年12月外币保单停售的部分收入递延至1月入帐.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。