中国个股: 康缘药业高层与汇添富基金合作,利用理财产品筹资参与增发

香港热股：中滔环保午盘初段股价曾挫两成，去年净利下降13%逊预期
路透香港3月31日 - 在中国从事污水及固废处理业务的中滔环保周五午盘股价曾挫两成至三个月低位，因中午公布的去年度净利同比下降13%，逊于市场预期。
路透上海2月6日 - 中国医药企业江苏康缘药业股份有限公司 周三公告称,公司高层及其大股东江苏康缘集团和关联企业的高层,拟与汇添富基金管理公司合作,利用理财产品筹资参与上市公司定向增发.
公告指出,拟设立的汇添富-康缘集合资产计划,由上述高级管理人员自筹8,000万元人民币资金和无关联的第三方出资1.6亿元共同组建,存续期五年.只是第三方享受固定收益,而高管出资部分享受浮动收益.
这意味着这些高管按1:2的比例进行融资参与上市公司股权增发.在承担固定利息支出后,将享受上市公司高速成长带来的增值收益.业内人士指出,这将为未来上市公司高层参与股权激励或管理层收购(MBO)打开了一条新的融资渠道.
康缘药业1月初公告称,拟以17.83/股的价格,向康缘集团和汇添富-康缘集合资产计划分别发行673.03万股和1,346.04万股.该增发方案尚需获得中国证监会的审核批准.
康缘药业周二收报24.93元,过去一个月累计上涨26%.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港3月31日 - 在中国从事污水及固废处理业务的中滔环保周五午盘股价曾挫两成至三个月低位，因中午公布的去年度净利同比下降13%，逊于市场预期。
中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。
路透新加坡3月31日 - 油价周五下滑，因交易商在三日连涨后了结获利。在石油输出国组织(OPEC)带头的减产协议可能延长的预期提振下，油价此前三连涨。