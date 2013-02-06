中国个股: 康缘药业高层与汇添富基金合作,利用理财产品筹资参与增发

路透上海2月6日 - 中国医药企业江苏康缘药业股份有限公司 周三公告称,公司高层及其大股东江苏康缘集团和关联企业的高层,拟与汇添富基金管理公司合作,利用理财产品筹资参与上市公司定向增发.

公告指出,拟设立的汇添富-康缘集合资产计划,由上述高级管理人员自筹8,000万元人民币资金和无关联的第三方出资1.6亿元共同组建,存续期五年.只是第三方享受固定收益,而高管出资部分享受浮动收益.

这意味着这些高管按1:2的比例进行融资参与上市公司股权增发.在承担固定利息支出后,将享受上市公司高速成长带来的增值收益.业内人士指出,这将为未来上市公司高层参与股权激励或管理层收购(MBO)打开了一条新的融资渠道.

康缘药业1月初公告称,拟以17.83/股的价格,向康缘集团和汇添富-康缘集合资产计划分别发行673.03万股和1,346.04万股.该增发方案尚需获得中国证监会的审核批准.