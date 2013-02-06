《香港报摘》--信报2月6日

* 要闻版头条:

--昨日市场传出,金管局最迟本周五宣布再出招抑制楼市,金管局尚未出招,由外汇基金全资拥有的按揭证券公司已率先出手,决定收紧按揭保险计划,对个别被认为风险高的楼盘,主要是一手楼,不再提供按揭保险,令买家可借的按揭成数减低,增加入市难度.(按保计划是为银行提供按揭贷款的保险,使银行可提供高于七成的按揭贷款) * 其他:

--市场消息指出,深圳珠宝批发及零售商水贝珠宝计划以双币单股的形式公开招股,有机会成为首支来港上市的人民币计价新股,是次拟来港集资4亿至5亿元人民币,计划农历新年后向港交所递交上市申请.

--香港保险业监理处正就推行以风险为本的资本框架进行研究,市场预料保险公司未来资本要求或大幅提升,担心若如计划于2015年成立独立保监局并旋即推行风险资本框架,保险公司未必有足够时间准备,为免对市场带来混乱,保险业联合会建议当局延迟并分阶段推行风险资本框架.

--恒盛地产 公布业绩,由于去年入账主要属二三线城市的低价项目,令毛利率大跌,纯利10.81亿元人民币,按年下跌51%,销售收入则按年减少12.5%.

--保绿 昨日宣布计划出售体检业务,市场消息透露,保绿可从此次出售中套现近亿元港币,买家为骏科网络讯息.(完)