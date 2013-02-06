《香港报摘》--信报2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 要闻版头条:
--昨日市场传出,金管局最迟本周五宣布再出招抑制楼市,金管局尚未出招,由外汇基金全资拥有的按揭证券公司已率先出手,决定收紧按揭保险计划,对个别被认为风险高的楼盘,主要是一手楼,不再提供按揭保险,令买家可借的按揭成数减低,增加入市难度.(按保计划是为银行提供按揭贷款的保险,使银行可提供高于七成的按揭贷款) * 其他:
--市场消息指出,深圳珠宝批发及零售商水贝珠宝计划以双币单股的形式公开招股,有机会成为首支来港上市的人民币计价新股,是次拟来港集资4亿至5亿元人民币,计划农历新年后向港交所递交上市申请.
--香港保险业监理处正就推行以风险为本的资本框架进行研究,市场预料保险公司未来资本要求或大幅提升,担心若如计划于2015年成立独立保监局并旋即推行风险资本框架,保险公司未必有足够时间准备,为免对市场带来混乱,保险业联合会建议当局延迟并分阶段推行风险资本框架.
--恒盛地产 公布业绩,由于去年入账主要属二三线城市的低价项目,令毛利率大跌,纯利10.81亿元人民币,按年下跌51%,销售收入则按年减少12.5%.
--保绿 昨日宣布计划出售体检业务,市场消息透露,保绿可从此次出售中套现近亿元港币,买家为骏科网络讯息.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。