《台湾报摘》--工商时报2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 头版头条:
--金控今年获利开出大红盘,国泰金控 、中信金控 昨日公告1月自结盈余,两家金控单月获利都逾30亿台币;其中,国泰金子公司国泰人寿更已获准认列100亿台币不动产增值利益,将每月逐步认进8.3亿台币,表示国寿今年不计其他收益,就已笃定获利100亿台币.
* 其他:
--晶圆代工龙头台积电 昨日召开例行董事会,会中拟定每股配发3台币现金股息.同时,台积电也核准787.28亿台币资本支出,用以扩充、升级先进制程产能,并进行竹南基地所需的公用设施基础建设安装与环评.
--四大寿险公司首波人民币计价投资型保单今日开卖,中国人寿 前一日才决定调降前置费用率最低到1%、ETF申购费用从1%降为0.95%,同时还打算祭出利率诱人的人民币货币帐户,全力冲刺人民币保单.
--两岸金银会第三次首长会议力争在春天之前举行.金管会副主委李纪珠昨日透露,金管会与大陆银监会已敲定一段可能举行首长会议的时间,估计介于2月底及3月初,3月大陆方面有些变数,但双方有共识会尽快、尽早.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。