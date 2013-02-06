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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:39 BJT

《台湾报摘》--工商时报2月6日

* 头版头条:

--金控今年获利开出大红盘,国泰金控 、中信金控 昨日公告1月自结盈余,两家金控单月获利都逾30亿台币;其中,国泰金子公司国泰人寿更已获准认列100亿台币不动产增值利益,将每月逐步认进8.3亿台币,表示国寿今年不计其他收益,就已笃定获利100亿台币.

* 其他:

--晶圆代工龙头台积电 昨日召开例行董事会,会中拟定每股配发3台币现金股息.同时,台积电也核准787.28亿台币资本支出,用以扩充、升级先进制程产能,并进行竹南基地所需的公用设施基础建设安装与环评.

--四大寿险公司首波人民币计价投资型保单今日开卖,中国人寿 前一日才决定调降前置费用率最低到1%、ETF申购费用从1%降为0.95%,同时还打算祭出利率诱人的人民币货币帐户,全力冲刺人民币保单.

--两岸金银会第三次首长会议力争在春天之前举行.金管会副主委李纪珠昨日透露,金管会与大陆银监会已敲定一段可能举行首长会议的时间,估计介于2月底及3月初,3月大陆方面有些变数,但双方有共识会尽快、尽早.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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