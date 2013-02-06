中国房地产:北京等一线城市近期或出台新政,以抑制需求为主--报载

路透北京2月6日 - 针对近几月一线和热点二线城市房价上涨过快的现象,知情人士透露,北京等一线城市基本确定近期出台房地产新政,调控形式是抑制需求为主,进一步提高购房门槛,新政出台时间点可能在3月全国两会前.

上海证券报周三援引接近北京市住建委的人士称,目前政府部门对部分一二线城市的楼市过快回暖已形成基本共识,而部分三四线城市因供给过量,仍面临去化难题,需要政策性支持,因而楼市调控将区别对待,不会一刀切.

该人士称,此前政府部门对调控的态度是视市场形势而定,若房价上涨过快,则随时出手进行调控.近期相关部门基本认定,少数一线城市楼市回暖过快.

中国房地产去年10月来持续回暖,开年继续上行,中国指数研究院最新数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.61%和2.84%.

上证报并援引上海易居房地产研究院副院长杨红旭称,现阶段房价上涨过快的一线和少数二线城市均面临政策压力.不过由于单个城市新政效果或许有限,若想抑制一线城市房价加速上涨的势头,还需有关部委统筹安排政策与措施.

在具体措施方面,报导称为应对短期内部分城市房价过快上涨的势头,一些改善性购房需求不排除被进一步收紧;报导并援引住建部公积金管理司内部人士表示,主管部门目前并未对一线城市暂停公积金做研究.如果房价涨幅超预期,国家层面的楼市调控储备政策十分充分.(完)