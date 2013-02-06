中国公开市场: 今日可申报14天逆回购和91天正回购需求--业内人士

路透上海2月6日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为14天,正回购为91天.

央行公开市场周二进行了4,500亿元人民币14天期逆回购,操作量创单日新高.春节长假将至,节日现金需求逐渐进入高峰,加之当日恰逢存款准备金例行调整日,亦对资金有所分流,央行为缓流动性压力遂加力投放.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

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