《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高99.22,或0.71%,报13979.3点.因企业业绩强于预期,且投资人在昨日市 场录得11月来最大跌幅后低位吸纳. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.180 0.13 23996 15.755 0.86 中国铝业 11.860 2.68 33116 3.679 1.34 中国移动 54.740 0.61 148813 84.893 0.41 中国人寿 48.440 0.58 49774 25.041 0.77 中石油 138.520 1.12 44077 10.741 0.95 中石化 113.830 1.12 43840 8.827 0.99 汇丰控股 55.660 -0.11 198228 86.320 1.02 中电信 54.310 0.24 8052 4.211 0.51 中国联通 15.920 0.06 122790 12.345 0.04 兖州煤业 16.840 0.48 46114 13.058 0.76 华能国际 39.800 1.79 15332 7.715 -0.19 南方航空 29.000 -1.69 3906 4.497 0.39 东方航空 22.580 -0.66 457 1.751 -49.83 中芯国际 3.130 6.10 25458 0.485 -0.94（完） (整理 赵红梅)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。