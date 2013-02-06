《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月6日

路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高99.22,或0.71%,报13979.3点.因企业业绩强于预期,且投资人在昨日市 场录得11月来最大跌幅后低位吸纳. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.180 0.13 23996 15.755 0.86 中国铝业 11.860 2.68 33116 3.679 1.34 中国移动 54.740 0.61 148813 84.893 0.41 中国人寿 48.440 0.58 49774 25.041 0.77 中石油 138.520 1.12 44077 10.741 0.95 中石化 113.830 1.12 43840 8.827 0.99 汇丰控股 55.660 -0.11 198228 86.320 1.02 中电信 54.310 0.24 8052 4.211 0.51 中国联通 15.920 0.06 122790 12.345 0.04 兖州煤业 16.840 0.48 46114 13.058 0.76 华能国际 39.800 1.79 15332 7.715 -0.19 南方航空 29.000 -1.69 3906 4.497 0.39 东方航空 22.580 -0.66 457 1.751 -49.83 中芯国际 3.130 6.10 25458 0.485 -0.94（完） (整理 赵红梅)