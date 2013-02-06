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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 08:47 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月6日

路透香港2月6日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7542港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周二收高99.22,或0.71%,报13979.3点.因企业业绩强于预期,且投资人在昨日市
 场录得11月来最大跌幅后低位吸纳.
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                     (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       203.180    0.13      23996            15.755       0.86
 中国铝业                      11.860    2.68      33116             3.679       1.34
 中国移动                      54.740    0.61     148813            84.893       0.41
 中国人寿                      48.440    0.58      49774            25.041       0.77
 中石油                       138.520    1.12      44077            10.741       0.95
 中石化                       113.830    1.12      43840             8.827       0.99
 汇丰控股                      55.660   -0.11     198228            86.320       1.02
 中电信                        54.310    0.24       8052             4.211       0.51
 中国联通                      15.920    0.06     122790            12.345       0.04
 兖州煤业                      16.840    0.48      46114            13.058       0.76
 华能国际                      39.800    1.79      15332             7.715      -0.19
 南方航空                      29.000   -1.69       3906             4.497       0.39
 东方航空                      22.580   -0.66        457             1.751     -49.83
 中芯国际                       3.130    6.10      25458             0.485      -0.94（完）
 
 (整理 赵红梅)

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