《中国重要政经日程》--2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
============================近日重要政经日程=======================
2/22(五)
--中国企业家论坛第十三届年会在北京举行,至24日.
2/28(四)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
3/2(六)
--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/3(日)
--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.
3月5日(一)
--十二届全国人大一次会议在北京召开.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。