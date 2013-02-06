《台湾重要政经日程》--2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
===================今日重要政经消息=====================
2/6(三) --11:00 台湾金控新春记者会. --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行. --14:00 联电法人说明会.
==================近期重要政经消息======================
2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15 --农历春节假期,金融市场休市.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/26(二) --08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三) --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
*3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。