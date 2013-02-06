《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

*明报

--市场消息指,恒基地产 及桂洪的中环安兰街12至20号银座式楼花商厦项目,已有约6层楼面沽出,料该批楼面可套现约6亿港元,尺价约4万港元,买家绝大部分为豪宅客.

--从事纺织业的冠华国际 财务总监李中城表示,美国自去年下半年起经济数据渐趋稳定,公司来自当地企业的订单出现明显增长,目前手头订单亦十分充裕,布料、棉料订单长达3个月量,反映美国复苏情况不错.

*星岛日报

--地产代理界传政府将于周五(8日)再度出招压市,包括把买家印花税提升至三成,800万中高价楼最高按揭减至五成,首季亦会推出10,000伙居屋超远期楼花等.运输及房屋局局长张炳良不评论政府会否再出招压市,强调政府会密切留意楼市发展.

--恒指服务公司即将公布季度检讨.市场普遍预计会剔走表现不济的思捷 或中国铝业 ,并迎来濠赌股银河娱乐 或内银股农业银行 .

--中石化 公布240亿港元巨额配股计画,传有意认购者包括新世界发展 荣誉主席郑裕彤、华人置业 及多家基金.

--按揭证券公司总裁李令翔表示,今年开始,按证基于风险太高,而拒绝受理个别楼盘的按保申请,但他未有透露楼盘名称或多少个楼盘牵涉其中.

*苹果日报

--迪生创建 宣布,将于今年5月31日提前交还休闲服装品牌American Eagle Outfitters于香港、澳门、中国及亚洲部份地区的代理权,是集团五年内第三个失去的名牌代理权.

*东方日报

--联交所资料显示,李宁 于上周三(1月30日),遭基金富达场内减持251.5万股,每股平均价5.265港元,涉资约1,324万港元,持好仓由5.08%降至4.84%.

--联交所股权资料,中国平保 上月31日,遭中国对外经济贸易信托场内减持1,222.4448万股A股,每股均价48.03元人民币,涉5.87亿元人民币.

*文汇报

--市场消息指,中国银行 和工商银行 上个月收到了央行关于信贷投放超标的警告,中行同时亦收到来自银监会的警告,主要由于中行的贷存比率,将接近内地商业银行贷存比率75%的限制.

--中国平保 董秘金绍梁表示,如果260亿元人民币可转债成功发行,资本市场保持正常,并且法规环境无重大变化的情况下,预计可以满足集团偿付能力在今后两、三年的需要.

--首创置业 继上月中标北京三幅土地后,再宣布以7.95亿元人民币投得重庆市沙坪坝区西永商务中心区土地.

*大公报

--越秀地产 公布,1月份合同销售额达28.78亿元人民币,按年升17.89倍.

--独立股评人David Webb表示,香港交易所 即将推出期指夜市,相信不会对市场构成额外风险,因为即使港交所不推行,市场上已经有券商及金融机构帮助投资者在海外交易时段进行交易.