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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标:

中国南方航空 5亿元人民币六个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 五矿集团20亿元六个月期超短融011333002,票面利率3.95% 中国铁物25亿元九个月期超短融011318002,票面利率4.00% 漳州九龙江建设公司10亿元一年期短期融资券041362005,票面利率4.68% 中信国安集团20亿元一年期短融041373002,票面利率4.43% 云天化集团20亿元一年期短融041353004,票面利率4.43% 南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融041354006,票面利率4.43% 中纺集团10亿元一年期短融041369005,票面利率4.43% 国家开发银行60亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211,基本利差-0.01% 国开行60亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212,基本利差0.19% 国开行40亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213,基本利差0.38% 农业发展银行200亿元五年期固息债130401,票面利率3.95% ============================================================================= 三、缴款: 如皋交通投资公司12亿元七年期固息债1380052,票面利率6.70% 河南煤业化工集团50亿元一年期短融 卧龙电气 5亿元一年期短融 宏图高科 4亿元三年期中期票据 ============================================================================= 四、还本付息: 无 ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

--随着汽车保有量快速增长,尾气排放对大气污染的影响日益增加,为加快油品质量升级,中国国务院常务会议周三表示,今年6月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)、年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于10ppm),过渡期均至2017年底.

国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%)

居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%)

中国海关2/8公布1月进出口贸易数据

国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================

注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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