《中国债券市场每日交易备忘》--2月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 )
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一、新债招标:
中国南方航空 5亿元人民币六个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
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二、新债上市:
五矿集团20亿元六个月期超短融011333002,票面利率3.95%
中国铁物25亿元九个月期超短融011318002,票面利率4.00%
漳州九龙江建设公司10亿元一年期短期融资券041362005,票面利率4.68%
中信国安集团20亿元一年期短融041373002,票面利率4.43%
云天化集团20亿元一年期短融041353004,票面利率4.43%
南京中电熊猫信息产业集团10.5亿元一年期短融041354006,票面利率4.43%
中纺集团10亿元一年期短融041369005,票面利率4.43%
国家开发银行60亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)130211,基本利差-0.01%
国开行60亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)130212,基本利差0.19%
国开行40亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)130213,基本利差0.38%
农业发展银行200亿元五年期固息债130401,票面利率3.95%
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三、缴款:
如皋交通投资公司12亿元七年期固息债1380052,票面利率6.70%
河南煤业化工集团50亿元一年期短融
卧龙电气 5亿元一年期短融
宏图高科 4亿元三年期中期票据
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四、还本付息:
无
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.
--随着汽车保有量快速增长,尾气排放对大气污染的影响日益增加,为加快油品质量升级,中国国务院常务会议周三表示,今年6月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)、年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于10ppm),过渡期均至2017年底.
国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%)
居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%)
中国海关2/8公布1月进出口贸易数据
国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞)