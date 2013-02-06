港报社评: 楼市风险逐浪高,调整心态降需求--信报2月6日

香港按揭证券有限公司高层宣称,该公司会停止向部分一手楼盘提供按揭保险,理由是目前楼价太高,楼市风险太大.换言之,香港楼市的景况,犹如已到了保险公司也不肯受保的地步,“爆煲”的危险性不言而喻了.

监于楼市风险日益提升,按揭证券公司在去年9月中已曾修订按揭保险计划的准则,以配合金管局当时推出的住宅按揭贷款审慎监管措施,并加强保障公司自身利益.

然而,继金管局总裁陈德霖周一作出楼市过热乃本港金融稳定最大风险的警告后,市场昨传金管局会在周五再次出招,包括物业买家印花税再调升至楼价30%.由于陈德霖日前已事前张扬,有需要时,金管局会推出第6轮楼市调控措施,故市场传闻绝非空穴来风.

按揭证券公司和金管局出手,都是市场行为,既为保障有关机构和银行的商业利益、维持本港金融体系稳定,也有助炽热的楼市降温,但楼价会否应声下滑,始终还须看市场的供求变化、市民的心理状况,以及其他经济因素的影响.

市民置业与否,除了考虑眼前的确切需要外,更关键的是对楼市前景的估量.另一方面,当金管局再推遏抑楼市过热措施之后,政府必须密切关注住宅以外的工商舖市场情况,提防炒家蜂拥转移阵地,使本已高昂的写字楼与舖位租金继续飙升,进一步损害营商环境,推高物价,波及民生.