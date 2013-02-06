《全球主要国家债券发行预告》--2月6日-2月13日

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透2月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外 均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/6 0120 日本 六个月期贴现国库券 2/6 加拿大 三年期公债 2/6 德国 40亿欧元 2018年2月23日到期的五年期公债 2/7 0950 法国 70-80亿欧元 票息2.5%的七年期OAT债券 70-80亿欧元 票息2.25%的九年期OAT债券 2/7 0120 日本 三个月期贴现国库券 2/7 西班牙 2015、2018和2029年到期的公债 2/8 日本 流动性供给标售 2/11 1350 法国 国库券(BTF) 2/12 意大利 BOT短期债券 2/12 1800 美国 三年期公债 2/12 西班牙 六个月和12个月国库券 2/13 0120 日本 三个月期贴现国库券 2/13 0130 日本 40年期公债 2/13 加拿大 两年期公债 2/13 意大利 BTP固息债券 2/13 德国 50亿欧元 2015年3月13日到期的两年期债券 2/13 1800 美国 10年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 程琳)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
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以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。