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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 09:56 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月6日-2月13日

路透2月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外
均为GMT时间.
    
 日期   时间    国家    规模         发行细节
 2/6    0120    日本                 六个月期贴现国库券
 2/6            加拿大               三年期公债
 2/6            德国    40亿欧元     2018年2月23日到期的五年期公债
 2/7    0950    法国    70-80亿欧元  票息2.5%的七年期OAT债券
                        70-80亿欧元  票息2.25%的九年期OAT债券
 2/7    0120    日本                 三个月期贴现国库券
 2/7            西班牙               2015、2018和2029年到期的公债
 2/8            日本                 流动性供给标售
 2/11   1350    法国                 国库券(BTF)
 2/12           意大利               BOT短期债券
 2/12   1800    美国                 三年期公债
 2/12           西班牙               六个月和12个月国库券
 2/13   0120    日本                 三个月期贴现国库券 
 2/13   0130    日本                 40年期公债
 2/13           加拿大               两年期公债
 2/13           意大利               BTP固息债券
 2/13           德国    50亿欧元     2015年3月13日到期的两年期债券
 2/13   1800    美国                 10年期公债
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪; 审校 程琳)

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