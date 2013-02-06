《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
**上海证券报**
--记者获悉,停牌两个多月的东电B 重大资产重组方案已上报监管层,核心内容是首先以发行股份购买资产等方式,实现大股东浙能电力整体上市;其次,以换股吸收合并的路径,完成市场翘首期盼的首单"B转A".
--接近北京市住建委的人士透露,因一线和热点二线城市楼市升温过快,北京等一线城市基本确定近期出台房地产新政,调控形式是抑制需求为主,进一步提高购房门槛,时间点可能不会超过3月全国两会前.
--针对外媒报道工行 因新增贷款超额投放被央行"约谈",并被要求于1月下旬停止放贷传闻,记者从有关人士处求证获悉,工行并没有被"约谈",也没有出现停止放贷的情况.
--中国太平保险集团工作会议信息,2012年集团实现总保费501.7亿元人民币,同比增18.5%,总资产突破2,000亿元大关,2013年总保费力争突破660亿元,总资产达2,400亿元.
--深交所数据显示,华谊兄弟 本周一出现融券卖出,成为首只被融券卖出的创业板个股.
**第一财经日报**
--接近监管层知情人士透露,银监会主席尚福林在银监系统内部会议上将"推进扩大信贷、租赁资产证券化试点范围",纳入了2013年银监会工作任务之一,此为第一次将租赁资产纳入资产证券化试点,但制度出台可能还需一段时间.(完) (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。