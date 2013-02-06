《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**上海证券报**

--记者获悉,停牌两个多月的东电B 重大资产重组方案已上报监管层,核心内容是首先以发行股份购买资产等方式,实现大股东浙能电力整体上市;其次,以换股吸收合并的路径,完成市场翘首期盼的首单"B转A".

--接近北京市住建委的人士透露,因一线和热点二线城市楼市升温过快,北京等一线城市基本确定近期出台房地产新政,调控形式是抑制需求为主,进一步提高购房门槛,时间点可能不会超过3月全国两会前.

--针对外媒报道工行 因新增贷款超额投放被央行"约谈",并被要求于1月下旬停止放贷传闻,记者从有关人士处求证获悉,工行并没有被"约谈",也没有出现停止放贷的情况.

--中国太平保险集团工作会议信息,2012年集团实现总保费501.7亿元人民币,同比增18.5%,总资产突破2,000亿元大关,2013年总保费力争突破660亿元,总资产达2,400亿元.

--深交所数据显示,华谊兄弟 本周一出现融券卖出,成为首只被融券卖出的创业板个股.

**第一财经日报**