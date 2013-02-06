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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:27 BJT

全球金市: 铂金触及四个月高位,因寄望全球经济复苏

现货金 上涨1.06美元,报每盎司1,673.66美元.美国期金 升1.10美元至1,674.60美元.

庞大的美国服务业在上月再度扩张,延续三年来的成长势头.此外,欧洲企业乐观程度达到八个月高位,暗示欧元区经济正开始复苏.

香港2012年净流入中国内地的黄金跳增47%至创纪录的557.478吨,显示中国需求殷盛.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 张涛)

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