全球金市: 铂金触及四个月高位,因寄望全球经济复苏

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
现货金 上涨1.06美元,报每盎司1,673.66美元.美国期金 升1.10美元至1,674.60美元.
庞大的美国服务业在上月再度扩张,延续三年来的成长势头.此外,欧洲企业乐观程度达到八个月高位,暗示欧元区经济正开始复苏.
香港2012年净流入中国内地的黄金跳增47%至创纪录的557.478吨,显示中国需求殷盛.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 张涛)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。