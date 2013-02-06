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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 09:29 BJT

美国债市: 公债发行日程表

标售日         发行种类           宣布日         结算日
 2013/02/11     13和26周期国库券   2013/02/07     2013/02/14
 2013/02/12     四周期国库券       2013/02/11     2013/02/14
 2013/02/12     三年期公债         2013/02/06     2013/02/15
 2013/02/13     10年期公债         2013/02/06     2013/02/15
 2013/02/14     30年期公债         2013/02/06     2013/02/15
 2013/02/19     13和26周期国库券   2013/02/14     2013/02/21
 2013/02/20     四周期国库券       2013/02/19     2013/02/21
 2013/02/21     30年期TIPS         2013/02/14     2013/02/28
 2013/02/25     13和26周期国库券   2013/02/21     2013/02/28
 2013/02/25     两年期公债         2013/02/21     2013/02/28
 2013/02/26     四周期国库券       2013/02/25     2013/02/28
 2013/02/26     五年期公债         2013/02/21     2013/02/28
 2013/02/27     七年期公债         2013/02/21     2013/02/28
 2013/03/04     13和26周期国库券   2013/02/28     2013/03/07
 2013/03/05     52周期国库券       2013/02/28     2013/03/07
 2013/03/05     四周期国库券       2013/03/04     2013/03/07
 2013/03/11     13和26周期国库券   2013/03/07     2013/03/14
 2013/03/12     四周期国库券       2013/03/11     2013/03/14
 2013/03/12     三年期公债         2013/03/07     2013/03/15
 2013/03/13     10年期公债         2013/03/07     2013/03/15
 2013/03/14     30年期公债         2013/03/07     2013/03/15
 2013/03/18     13和26周期国库券   2013/03/14     2013/03/21
 2013/03/19     四周期国库券       2013/03/18     2013/03/21
 2013/03/21     10年期TIPS         2013/03/14     2013/03/28
 2013/03/25     13和26周期国库券   2013/03/21     2013/03/28
 2013/03/26     两年期公债         2013/03/21     2013/04/01
 2013/03/26     四周期国库券       2013/03/25     2013/03/28
 2013/03/27     五年期公债         2013/03/21     2013/04/01
 2013/03/28     七年期公债         2013/03/21     2013/04/01
 2013/04/01     13和26周期国库券   2013/03/28     2013/04/04
 2013/04/02     52周期国库券       2013/03/28     2013/04/04
 2013/04/02     四周期国库券       2013/04/01     2013/04/04
 2013/04/08     13和26周期国库券   2013/04/04     2013/04/11
 2013/04/09     三年期公债         2013/04/04     2013/04/15
 2013/04/09     四周期国库券       2013/04/08     2013/04/11
 2013/04/10     10年期公债         2013/04/04     2013/04/15
 2013/04/11     30年期公债         2013/04/04     2013/04/15
 2013/04/15     13和26周期国库券   2013/04/11     2013/04/18
 2013/04/16     四周期国库券       2014/04/15     2013/04/18
 2013/04/18     五年期TIPS         2013/04/11     2013/04/30
 2013/04/22     13和26周期国库券   2013/04/18     2013/04/25
 2013/04/23     两年期公债         2013/04/18     2013/04/30
 2013/04/23     四周期国库券       2013/04/22     2013/04/25
 2013/04/24     五年期公债         2013/04/18     2013/04/30
 2013/04/25     七年期公债         2013/04/18     2013/04/30
 2013/04/29     13和26周期国库券   2013/04/25     2013/05/02
 2013/04/30     52周期国库券       2013/04/25     2013/05/02
 2013/04/30     四周期国库券       2013/04/29     2013/05/02
    
    注:TIPS为通胀保值债券.(完)
    
    
 (编译 张若琪)

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