离岸人民币: 人民币存款业务在台湾正式开跑,本地银行各出奇招吸存款

路透台北2月6日 - 台湾本地银行周三起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.

银行业者表示,除了高利率以外,部分银行也提出固定天期的定存加码,甚或大额的存款更可以议价.

合库金控 旗下合作金库银行协理戴灯山称,合库在台湾有290家分行都是外汇指定银行,"从台北市南京东路的大企业,到屏东枋寮的民众,都可以来存人民币."

目前台湾当地银行一年期人民币定存牌告利率大多落在1.1-2.4%,以第一金控 旗下第一银行的一年期定存2.38%较为吸引眼球.

为抢攻人民币业务初期开放热潮,部分银行祭出三个月优惠专案抢市.包括台湾中小型金控--元大金控 旗下元大银在2月底前推出三个月优惠定存利率3.5%,永丰金控 旗下永丰银也推出三个月定存第三个月利率6.66%、前面两个月利率则为0.75%.

"先推三个月定存观察市场动态,后续好因应再推出新专案."永丰银行副理林宗勳说.

此外,台湾外汇龙头兆丰金控 旗下兆丰银行今起提供全省13处ATM提领人民币现钞.兆丰银相关外汇人员表示,"金库里一大堆人民币,领完马上可补上新钞".

台湾当地外商银行也争抢人民币业务,包括花旗银行 推出优惠活存专案,即日起至3月底,三个月活期利率达2.88%.另星展银行 则锁定年后定存推出优惠抢市.

以下为周三台湾部分银行人民币定存牌告利率(%):

银行 1个月 3个月 6个月 1年

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台湾银行 0.7 0.75 1.0 1.1

兆丰银行 0.7 0.75 1.0 1.1

合库银行 0.75 0.80 1.05 1.15

第一银行 1.68 1.88 2.08 2.38

彰化银行 0.7 0.75 1.0 1.1

中国信托 1.0 1.05 1.30 1.40

元大银行 0.75 0.8 1.1 1.2

永丰银行 0.7 0.75 1.0 1.1

星展银行 1.35 1.45 1.55 1.8

花旗银行 0.75 0.85 1.05 1.1(完)