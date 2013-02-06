《汇市简讯》欧元兑美元下滑,亚洲交易时段限于1.3573-92区间

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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* 欧元兑美元在1.3600美元下方下挫,欧元兑日圆获支撑,欧元兑瑞郎下滑
* 在1.3600上方挂有卖单,一些交易商在1.3660上方挂有止损单
* 目前1.3550上方有良好的买兴
* 欧元兑日圆获买盘支撑再度上涨,欧元兑瑞郎下滑.(完)
(编译: 孙茉莉; 审校: 于春红)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。