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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 10:02 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元下滑,亚洲交易时段限于1.3573-92区间

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* 欧元兑美元在1.3600美元下方下挫,欧元兑日圆获支撑,欧元兑瑞郎下滑

* 在1.3600上方挂有卖单,一些交易商在1.3660上方挂有止损单

* 目前1.3550上方有良好的买兴

* 欧元兑日圆获买盘支撑再度上涨,欧元兑瑞郎下滑.(完)

(编译: 孙茉莉; 审校: 于春红)

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