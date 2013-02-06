重发-****主要国家经济指标预测--2月7日****

(重发以去除标题中多余赘字) 路透2月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,631 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,486 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -0.7% +3.9% 机械订单(较上年同期) -2.9% +0.3% 2月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月底 -- 12,681 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加0.5 减少0.55 全职就业人数(万人) -- 减少1.38 就业参与率 65.1% 65.1% 失业率 5.5% 5.4% 0500 美国ICSC连锁店销售 1月 -- +4.1% 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -0.6 领先指标(较前月) -- -0.9 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负17 0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差42 逆差43 法国进口(亿欧元) -- 408 法国出口(亿欧元) -- 365 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.9% +0.3% 英国工业生产(较上年同期) -2.1% -2.4% 英国制造业产出(较前月) +0.8% -0.3% 英国制造业产出(较上年同期) -2.4% -2.1% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差42.5 逆差45.2 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差89.3 逆差91.6 1100 德国工业生产(较前月) 12月 +0.2% +0.2% 1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑) 2月 3,750 3,750 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定 2月 0.75% 0.75% 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.0% -17.9% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 12月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月2日当周 36.0 36.8 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.2 美国一周续请失业金人数(万人) 1月26日当周 319.5 319.7 1330 美国非农业生产率 第四季初值 -1.3% +2.9% 美国单位劳工成本 +3.0% -1.9% -- 美国消费者信贷(亿美元) 12月 134.0 160.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.3% 第四季 +0.1% +0.3% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -0.2% -0.2% (三个月值较上年同期) 截止1月 +1.3% +1.5% 1100 德国工业订单 12月 +0.8% +0.9% 1200 美国抵押贷款申请指数 2月1日当周 849.8 -- 再融资申请指数 4,567.6 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 54.8 -- 经季节调整PMI 58.9 53.6 2145 新西兰失业率 第四季 6.9% 7.1% 就业增长(较前季) -1.0% +0.4% 就业参与率 67.2% 68.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/王冠中; 审校 郑茵)