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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 07:28 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--2月7日****

(重发以去除标题中多余赘字)
    路透2月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    
    
 2月6日(三)
 GMT时间      经济指标/活动                            公布时段     预估值         前值
 2350         日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --    买超6,631
              外资投资日本股市(亿日圆)                                  --    买超2,486
 2350         日本机械订单(较前月)                         12月      -0.7%        +3.9%
              机械订单(较上年同期)                                   -2.9%        +0.3%
 2月6-7日
 GMT时间      经济指标/活动                            公布时段     预估值         前值
 2350         日本外汇储备(亿美元)                        1月底         --       12,681
 2月7日(四)
 GMT时间      经济指标/活动                              公布时段    预估值          前值
 0030         澳洲就业人数(万人)                              1月   增加0.5      减少0.55
              全职就业人数(万人)                                         --      减少1.38
              就业参与率                                              65.1%         65.1%
              失业率                                                   5.5%          5.4%
 0500         美国ICSC连锁店销售                              1月        --         +4.1%
 0500         日本同时指标(较前月)                           12月        --          -0.6
              领先指标(较前月)                                           --          -0.9
 0645         瑞士消费者信心指数                           第一季        --          负17
 0745         法国贸易收支(亿欧元)                           12月    逆差42        逆差43
              法国进口(亿欧元)                                           --           408
              法国出口(亿欧元)                                           --           365
 0930         英国工业生产(较前月)                           12月     +0.9%         +0.3%
              英国工业生产(较上年同期)                                -2.1%         -2.4%
              英国制造业产出(较前月)                                  +0.8%         -0.3%
              英国制造业产出(较上年同期)                              -2.4%         -2.1%
 0930         英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)               12月  逆差42.5      逆差45.2
              英国全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差89.3      逆差91.6
 1100         德国工业生产(较前月)                           12月     +0.2%         +0.2%
 1200         英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑)              2月     3,750         3,750
                                                                             
              英国央行利率决定                                        0.50%         0.50%
 1245         欧洲央行利率决定                                2月     0.75%         0.75%
 1330         加拿大建筑许可(较前月)                         12月     +5.0%        -17.9%
 1330         加拿大新屋价格(较前月)                         12月     +0.1%         +0.1%
 1330         美国一周初请失业金人数(万人)             2月2日当周      36.0          36.8
              美国初请失业金人数四周均值(万人)                           --          35.2
                                                                             
              美国一周续请失业金人数(万人)            1月26日当周     319.5         319.7
                                                                             
 1330         美国非农业生产率                         第四季初值     -1.3%         +2.9%
              美国单位劳工成本                                        +3.0%         -1.9%
 --           美国消费者信贷(亿美元)                         12月     134.0         160.5
 
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  
    
 2月6日(三)
 GMT时间      经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
 0030         澳洲零售销售(较前月)                          12月      -0.2%       +0.3%
                                                          第四季      +0.1%       +0.3%
 0800         英国Halifax房价指数(较前月)                    1月      -0.2%       -0.2%
                               (三个月值较上年同期)      截止1月      +1.3%       +1.5%
 1100         德国工业订单                                  12月      +0.8%       +0.9%
 1200         美国抵押贷款申请指数                    2月1日当周      849.8          --
                 再融资申请指数                                     4,567.6          --
 1500         加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  1月       54.8          --
                       经季节调整PMI                                   58.9        53.6
 2145         新西兰失业率                                第四季       6.9%        7.1%
                   就业增长(较前季)                                   -1.0%       +0.4%
                   就业参与率                                         67.2%       68.5%
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 石冠兰/王冠中; 审校 郑茵)

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