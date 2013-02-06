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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 10:05 BJT

标题新闻: IMF称意大利央行对西雅那银行已尽到监督责任,在法律框架内及时采取了适当行动

注:IMF为国际货币基金组织.

意大利西雅那银行全名是Monte dei Paschi di Siena,即Banca MPS.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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