日本已公布经济指标--2013/2/6

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但汽油裂解价差触及五周新高

路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。