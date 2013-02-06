中国债市: 1月短融及中票等共发行1,748亿元,兴业银行承销额居首

中国基金：证监会拟完善公开募集开放式证券投资基金流动性风险管控机制
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
路透上海2月6日 - 据路透统计,中国2013年1月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为1,747.66亿元人民币,同比增长逾一倍.
不包括证券公司发行的短融,兴业银行 以179.3亿元居当月短融/中票承销额首位,中国银行 和中信银行 分别以133.9亿元和131亿元位列第二、三位.
1月排名承销额4-10位的分别是建设银行 、招商银行 、农业银行 、光大银行 、国家开发银行 、浦发银行 和民生银行 .
分品种统计,当月短融和超短融发行量为1,229.5亿元,兴业银行、中信银行和建行列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为518.16亿元,中行、国开行和兴业银行分列一至三名.
据路透统计,中国2012年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为23,253亿元,同比增长约33%,其中建设银行以2,822亿元居承销额首位.
目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.
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**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇/张喜良)
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。
路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基