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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 13:05 BJT

中国债市: 1月短融及中票等共发行1,748亿元,兴业银行承销额居首

路透上海2月6日 - 据路透统计,中国2013年1月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为1,747.66亿元人民币,同比增长逾一倍.

不包括证券公司发行的短融,兴业银行 以179.3亿元居当月短融/中票承销额首位,中国银行 和中信银行 分别以133.9亿元和131亿元位列第二、三位.

1月排名承销额4-10位的分别是建设银行 、招商银行 、农业银行 、光大银行 、国家开发银行 、浦发银行 和民生银行 .

分品种统计,当月短融和超短融发行量为1,229.5亿元,兴业银行、中信银行和建行列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为518.16亿元,中行、国开行和兴业银行分列一至三名.

据路透统计,中国2012年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为23,253亿元,同比增长约33%,其中建设银行以2,822亿元居承销额首位.

目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注: 联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.

**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选

**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇/张喜良)

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