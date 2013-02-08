版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 10:17 BJT

中国数据: 1月出口同比增长25%,进口增28.8%均高于预期--海关

路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,今年1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估
中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.
    
    当月贸易顺差为291.5亿美元,路透调查中值为顺差220亿美元.
    
    1月贸易数据详情如下:
    
 指标            1月实际值   路透调查中      区间        上月     上年同期  
                                 值                               
 出口(%) <CNEXP     25           17        6.7-26.7      14.1        18.4
 =ECI>                                                            
 进口(%)  <CNIM    28.8         23.3       12-31.5        6          39.6
 P=ECI>                                                           
 贸易顺差(亿美     291.5         220        85-408      316.2       -314.9
 元)                                                              
                                                                  
    浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐