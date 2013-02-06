港报社评: 欧猪半瘫未癒,股市震荡非危机--经济日报2月6日

港股恒指昨急跌536点,表面上是市场忧欧债危机再爆,惟欧债虽已捱过生关死劫,刚刚离开深切治疗部,欧洲政经却仍如半身不遂的中风病人,中短期难现复原曙光,炒家遂藉炒作欧债病情反覆,趁高位回吐获利.

欧股在短暂调整后昨已回升,欧债息亦回落,此反映欧债危机只是炒家沽货藉口,尤其欧股自去年中低位已累升20-30%,故趁坏消息回吐锁定利润.惟欧债坏消息仍能触动市场神经,成为炒作藉口,皆因欧洲虽已脱弥留状态,但政经困局令康复遥遥无期.

经济方面,欧洲至今仍无重振经济对策,欧猪国今年经济势续萎缩.国基组织更忧虑西、意、希腊等欧猪国到2016年的生产总值,将低于2007年,即陷迷失10年.经济愈来愈缩,欧猪国要力压国债占生产总值的比重,恐是痴人说梦. 政治方面,欧猪国失业率长期达双位数,令希腊、西班牙国民反对削赤的罢工、示威无日无之,政府支持度江河日下.如贝卢斯科尼等政客更操弄国民对政府削赤的积怨,扬言上台后将大洒金钱拢络民心.此令欧猪国难有稳定的政治环境,推动大刀阔斧的削赤与改革.

欧洲政经皆陷泥淖,故欧债危机虽不致再大爆,但恍如中风瘫痪病人,病情在未来几年势将反覆,不时再现坏消息.泛滥热钱已成推升全球包括欧股的动力,但欧债危机阴霾难散,炒家势续借坏消息制造波幅图利.欧洲金融市场动荡,亦会是热钱在港股舞高弄低的机会,投资者要明白个中震荡.