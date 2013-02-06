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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 10:29 BJT

《日本重要政经日程》--2月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行审议委员佐藤健裕在群马县前桥市对企业领袖发表演讲

0300 - 石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存以及炼厂运转率

0400 - 富士重工业 第三季财报

0400 - 三菱重工业 第三季财报

0600 - 马自达 第三季财报

0600 - Nikon 第三季财报

0600 - 日本电信电话(NTT) 第三季财报

0600 - 三井不动产 第三季财报

0700 - 国际石油开发帝石(Inpex) 第三季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪; 审校 张涛)

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