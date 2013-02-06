背景资料: 中国2013年1月短期融资券及中期票据承销排行榜

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透上海2月6日 - 据路透统计,中国2013年1月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为1,747.66亿元人民币,同比增长逾一倍.
不包括证券公司发行的短融,兴业银行 以179.3亿元居当月短融/中票承销额首位,中国银行 和中信银行 分别以133.9亿元和131亿元位列第二、三位.
1月排名承销额4-10位的分别是建设银行 、招商银行 、农业银行 、光大银行 、国家开发银行 、浦发银行 和民生银行 .
分品种统计,当月短融和超短融发行量为1,229.5亿元,兴业银行、中信银行和建行列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为518.16亿元,中行、国开行和兴业银行分列一至三名.
以下为2013年1月短融及中票承销具体排名:
1.按全部承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 兴业银行 179.3
2 中国银行 133.9
3 中信银行 131.0
4 建设银行 129.03
5 招商银行 121.5
6 农业银行 117.5
7 光大银行 105.1
8 国家开发银行 101.63
9 浦发银行 88.5
10 民生银行 86.5
2.按短融及超短融承销金额:(前五位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 兴业银行 115
2 中信银行 112
3 建设银行 107
4 招商银行 91
5 农业银行 77
3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中国银行 84.9
2 国开行 72.63
3 兴业银行 64.3
4 浦发银行 47.0
5 农业银行 40.5
目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选
**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选 (完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇)
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