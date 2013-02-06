背景资料: 中国2013年1月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海2月6日 - 据路透统计,中国2013年1月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为1,747.66亿元人民币,同比增长逾一倍.

不包括证券公司发行的短融,兴业银行 以179.3亿元居当月短融/中票承销额首位,中国银行 和中信银行 分别以133.9亿元和131亿元位列第二、三位.

1月排名承销额4-10位的分别是建设银行 、招商银行 、农业银行 、光大银行 、国家开发银行 、浦发银行 和民生银行 .

分品种统计,当月短融和超短融发行量为1,229.5亿元,兴业银行、中信银行和建行列承销额前三位;同期中票和集合票据发行量为518.16亿元,中行、国开行和兴业银行分列一至三名.

以下为2013年1月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 兴业银行 179.3

2 中国银行 133.9

3 中信银行 131.0

4 建设银行 129.03

5 招商银行 121.5

6 农业银行 117.5

7 光大银行 105.1

8 国家开发银行 101.63

9 浦发银行 88.5

10 民生银行 86.5

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 兴业银行 115

2 中信银行 112

3 建设银行 107

4 招商银行 91

5 农业银行 77

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 84.9

2 国开行 72.63

3 兴业银行 64.3

4 浦发银行 47.0

5 农业银行 40.5

目前在中国,信用债一般泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.

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