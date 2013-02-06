港报社评: 应拨乱反正全面研议,助单双非童融入香港--明报2月6日

下学年北区小学的小一学额,不足以容纳跨境学童,虽然教育局主要以每班加人的办法,解决了下学年的问题,但是明年后年又如何?政府应主动出击,及早规划,这亦有助单双非童更好地融入香港社会.

教育局提出拟新增“跨境校网”,分流跨区学童到北区以外的小学,是正确的方向,此举可以避免北区小学超负荷,也可以纾解跨境学童过度集中一区,与本地学生争夺学额而激化的中港矛盾.跨境校网有可取之处. 单双非学童家长对跨境校网,较担心的会是交通安排.跨境学童到新界其他学校,车程即使稍长一点,但是只要确保通关过境便捷,校车点到点接载学童,以本港公路交通建设之完善,多行5-10分钟车程,根本不是问题.只要安排好交通,给单双非儿童家长解释清楚,跨境校网不失为一个不错的解决方案.

跨境校网虽然方向正确,但也反映当局处理单双非儿童衍生问题不够全面.单双非童是香港永久居民,他们就会占用教育、医疗、社会福利等资源,但是迄今未见政府有前瞻性规划,协助单双非童更好地融入香港社会.政府应采取主动考虑设立登记制度,呼吁单双非童的家长,为学童的学业想,为他们更好地融入香港社会想,及早向政府表达并登记是否来港升学的意愿,让政府以此为据,制订配套政策.