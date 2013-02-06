港报社评: 解决北区学额,参考治水货经验--星岛日报2月6日

面对跨境学童“逼爆”北区校网引起的民怨,教育局局长吴克俭称会认真研究辟设新校网疏导他们去其他地区.北区家长要求子女就近入学,合情合理;当局在设立疏导方案时,既要确保不会歧视跨境学童,又要避免北区难题未解决,其他地区已相继“沦陷”的局面.

政府回应民怨,推出连串打击内地人来港走水货的措施.上水站一带情况稍为改善,但水货客活动范围却延伸到大埔甚至旺角,地区问题扩大成为全港问题.当局避免民间行动引发大规模冲突,急急反应,设想纵使未够周全.现在当局处理北区学额问题,当局估计透过种种应急措施,可以应付到今秋新学年北区学童的就近上学需求,现在开始构想,明年秋天开始的未来几个学年怎样安排,时间上应该容许政府作出周全设计.

有政党昨日建议教育局推行跨境买位政策,参考当年向私校买位的方式,向深圳的学校买位,减少这类学童来港上学的需求.这个建议的局限,是深圳的港人子弟学校暂时未必有足够学额容纳.

吴克俭抛出另一个构思,是把收生不足的学校,纳入新的校网供跨境学童家长选择.不过,要设立这样的新校网,困难不少.跨境学童如果只能够选择本地居住学童舍弃的学额,从公平原则易惹起质疑,而且不排除有人权组织和志愿团体协助家长诉诸法律行动,反对歧视. 教育局要合法合理照顾北区学童的意愿,同时避免令跨境学童被视为二等公民,是符合法理条件的重要考虑