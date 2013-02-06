港报社评: 加快公屋项目,满足基层需求--文汇报2月6日

运输及房屋局的文件显示,港府将争取2个公屋项目提前1年完成,期望调整未来5年的公营房屋建设计划,由施政报告承诺的75,600个新公屋落成单位,增至79,000个.本港公屋需求越来越大,政府特别加快完成公屋项目,竭力增加供应,发掘所有可能的建屋机会,体现新一届政府高度关注市民住屋需求.社会各界应继续支持政府落实各种增加土地供应的措施.

运输及房屋局又提到,会加快完成其他公屋项目,包括在公屋天台层更广泛地使用预制组件,又会改建柴湾工厂大厦,于2015年底提供180个公屋单位,并会继续就各项公屋工程寻找加快流程的空间.应该看到,政府提出以各种办法增加房屋供应,连180个单位也不放过,把最微小的建屋机会也发掘出来,社会各界更需寻求共识增建房屋,进一步释放本港土地供应潜力. 政府为增建公屋,提出包括提高地积比例,改变“政府、机构或社区”用地、绿化地、工业地、铁路设施上盖及其周边地、巿区重建地等,勾地表中一些久未勾出的土地,亦会研究转为公屋土地.当然,土地供应能否尽快增加,也要视乎收回及平整土地,以及和区议会及地区人士协商等前期工作的进展,社会各界共同支持政府理顺土地供应,有利于增建房屋.