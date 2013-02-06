更新版 1-新债招标: 中国七年续发国债收益率略低于预期,机构配置需求支撑

* 七年国债中标收益率3.4304%,稍低于预测均值

* 投标倍数1.9倍,大行配置需求支撑 (新增交易员评论及更多细节)

路透上海2月6日 - 中国财政部周三招标的七年期续发固息国债,中标收益率略低于预期.虽然今日早盘资金面略显趋紧,不过因该期债券节后才缴款,机构配置需求仍显旺盛,中标收益率为3.4304%,低于二级市场和预测均值3个基点(BP).

业内人士稍早透露,财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发固息国债,中标收益率为3.4304%,边际(最优)中标利率为3.4580%,投标倍数为1.9倍;市场预测均值为3.46%,预测区间为3.40%-3.52%.

"略低于预期,2月份债券到期量较大,机构的配置需求比较强烈吧."上海一券商交易员表示.

根据申银万国近期的统计,2月份利率债到期的规模为1,705.8亿元人民币,与当月发行规模基本相当.

华南一银行交易员并表示,此期国债的绝对收益率水平不高,在控制久期的考虑下,估计也会影响部分机构的投标动能,但大行配置支撑下,需求亦不会差,投标倍数虽不足2倍,但落在中长端国债的正常倍数区间.

二级市场上,剩余期限约6.5835年的固息国债120016券最新成交 在3.4700%.

北京时间11:30分,隔夜回购利率 加权利率为3.6121%,昨日加权利率则为3.2646%,上涨超过30BP.

该期债为财政部今年三期记账式附息国债的续发品种,按年付息,采用混合式招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.2月7日至2月18日进行分销.2月20日起与原发行部分合并上市交易.