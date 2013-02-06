港报财经评论: 资金潮易乐极生悲--信报2月6日

资金潮易乐极生悲 /习广思 股价炒高为”抽水”,一切皆为资金铺桥搭路.昨日恒指示范高台跳水,到底是股市大风暴将现,抑或是一次较良性的调整?触发欧美股票在周一晚急挫的原因,一是西班牙、意大利债息回升.二是西意政治再起风波.但是,这些因素却不会构成去年的债务及政治漩涡.问题一样是西意两只欧猪,去年今日,两国国债风险飙升,加上希腊去留的决定,及至欧银流动等问题,如今在欧洲买债计划下,最核心的债务问题获得纾缓,故由欧洲引起的风险,再次成为市场”噪音”,为股市带来的是调整居多.下周将是农历长假,意大利月底有大选,相信这些因素将令市况更趋波动,以迎接3月份炒业绩及”两会”炒政策.

欧美股市周一晚下跌,昨日港股开市后藉机大调整,全日有超过1,000只股份下跌.恒指开市后跌穿23,300点,午后A股回升,但无助恒指扭转弱势,相反跌幅加深,收报23,148点,下跌536点.大市成交额877亿港元,沽空比率10.4%,空军突然群出.市场风声愈来愈紧,市传港府将在农历新年前再出招压抑楼市,以防新年后再现”小阳春”,“本地姜”地产股急挫.地产股短期调整压力加大,或成为另一造淡理由,2月份调整未有那么快结束.昨日港股下跌,主要由重磅蓝筹股带动,汇控 高位回落,沽压沉重,其次是重磅内银股,两者均未见重要利淡消息出现.事实上,港股过去两周已经调整,二三线股份早出现幅度不细的调整,但重磅蓝筹股轮流炒并支撑恒指,尤其是汇控、地产股及内银股.

昨日恒指急跌,更大程度反映整体大市调整已去到中段,待市场消化这批重磅股沽压后,市况有望进一步巩固.大部分公司已进入业绩前的black out period,盈警潮高峰逐步过去.粗略估计,过去个多月以来,超过200间公司先后发出盈警,归纳两点分别是:1.盈警数目较去年中少. 2.盈警杀伤力亦较去年中细.事实上,大部分公司发盈警是意料之事,没有盈警是好消息,由盈警转盈喜才是惊喜,投资者最关注的是公司下半年业务有没有改善,以支撑去年残股反弹带来的估值上升.尽管盈喜盈警带来一阵波动,但真正决定是否增持,或者选优弃劣的时间,仍会是3月后的业绩期.

美元阻力在95日圆 /苏子 欧罗兑美元昨天出现先跌后急升的转向走势,汇价于亚洲市早段承接上日的恶劣技术走势,曾跌破10天SMA的1.3495重要支持,惟在触及1.3457低位后便迅即止跌回升,令10天SMA得以失而复得,已自上述低位回升逾100点子.如果昨晚收市时欧罗兑美元未见再次跌破10天SMA支持,反而可以继续保持在1.3550的重要即市阻力以上,则日线图将呈现锤头的利好形态,有利汇价稍后继续造好.昨天欧洲市汇市的波动主轴主要来自欧罗兑日圆成功自124支持关口大幅上升至126高位,此200点子的大幅波动反映市场的炒作焦点仍然集中在欧罗兑日圆身上.市传有巨大中东买盘把欧罗兑日圆成功自上述低位推高逾200点子.由于126关口为重要即市阻力位,若然昨晚汇价可以进一步破关而上并且高收,预料后市有力突破上周五的126.97高位,再创今年新高.

昨天欧洲市欧罗兑美元及欧罗兑日圆可以自低位迅即掉头急升,使不少已在高位建立的短仓迫于平仓离场,留意昨晚若一直未见上述汇价继续走高,反而到收市时已见抹去昨天欧洲市的逾半以上的升幅,则可视作昨天欧洲市的大幅反弹为大户对上述汇价的短仓进行的震仓活动,预料震仓完毕后,汇价将继续承接上周五的恶劣技术走势,再次往下寻底.相反,若昨晚仍能保持昨天欧洲市大部分的升幅,那投资者便不能与市场斗气,宜继续采取顺势而行的策略,特别是目前升势仍锐不可挡的欧罗兑日圆.

昨天亚洲市美元兑日圆曾跌至91.96低位,但已强力回升至93关口以上.昨天美元兑日圆的走势清楚反映,目前采取趁低吸纳的策略远较”偷鸡”逆市建立短仓容易赚钱,兼且顺势入市时的心理压力亦少得多,所赚的可说是easy money.相信目前美元兑日圆要升至接近95心理关口附近才有较大阻力,在汇价升至95关口前,那些有意入市打赌汇价会向下调整的短线炒家,最好还是忍手为妙.