朝鲜扬言要采取比核试验更激烈的行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月5日 - 朝鲜(北韩)周二再次发出好战言辞，威胁称将采取比核试验更激烈的行动，回应去年12月发射火箭后遭到的“敌意”制裁。

朝鲜经常针对韩国和美国发表一些激烈措辞，并在2010年因涉嫌击沉韩国海军舰艇遭到谴责。此外，朝鲜还在同年炮击韩国延坪岛，造成平民死亡。

朝鲜没有指明将采取的具体行动。该国目前尚无能力对美国发动军事打击，但其炮弹和导弹的射程范围可打到韩国，其导弹射程亦能覆盖日本。

“朝鲜得出的最终结论是：将不得不采取比核试验更激烈的行动，应对‘敌对势力’越来越嚣张的核战行动，”朝鲜中央通讯社称。

美国和韩国正在举行军事演习，朝鲜称这是美韩为入侵进行的演练，美国和韩国则对此予以否认。

美国国务院发言人纽兰称，美国新任国务卿克里与日本、韩国及中国官员召开电话会议商讨朝鲜问题，各方的态度“异常惊人地相似”。

“尽管（联合国安理会）2087号决议已采取了严厉措施，但我们都对（朝方）继续发表挑衅言辞表示关切，这意味着我们已经达成一致，即关注态势发展，并向朝方绝对清楚表示，如果他们采取进一步行动，那我们也会进一步行动，”纽兰对记者说。(完)